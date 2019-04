Bullrich ofreció ayuda para investigar y habló de "Los Monos"

Habló la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, tras las declaraciones del gobernador Lifschitz sobre intencionalidad política detrás de la ola de violencia en Rosario. “El gobernador tendrá alguna información. Le ofrezco el mejor equipo de investigación como para poder desactivar cualquier tipo de intento de desestabilización”, dijo Bullrich. La funcionaria nacional también se refirió a la acusación de la dirigente Elisa Carrió sobre “Los Monos” y su vinculación con el ex gobernador y actual candidato Antonio Bonfatti. Al respecto, sostuvo: “no tenemos ninguna confirmación de ese tipo”. Y luego agregó: “por qué Bonfatti no defendió su investidura y terminó en una negociación casi privada con aquel que había tiroteado su casa. Esto no es una transacción privada. Si las pruebas son o no endebles debe ser un tema de la fiscalía y no del abogado defensor (de Bonfatti)”.