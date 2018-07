El docente universitario y ex juez, Otto Crippa García, se refirió al pedido del Ministro Pullaro para que el menor de 17 años imputado de asesinar al estudiante Juan Cruz Ibañez sea juzgado como un mayor de edad. "Nos guste o no es imposible. Si no cambiamos la ley, no se puede por casos particulares imponer normas que no son existentes”, explicó.