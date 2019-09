Habló por Radio2, Jésica, la ex mujer del empresario que dejó a sus hijos de 3 y 7 años en su auto para ir a un boliche en Capitán Bermúdez. “Puso en riesgo la vida de mi hija y no es la primera vez”, indicó la mamá de uno de ellos. “Desde octubre que me separé está todo en la Justicia. Si me hubieran escuchado, esto no hubiese pasado. Quiero impedir el contacto", expresó.

Denuncian al empresario que dejó a sus hijos encerrados para ir al boliche (Jésica)