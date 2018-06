Así lo señaló el titular del Sindicato de Camioneros, Sergio Aladio, en relación al posible paro que anunció Hugo Moyano a nivel nacional si no hay acuerdo salarial el martes. "Cuando el conflicto se transforma en una puja política y no en una paritaria, estamos en un problema todos. Vamos evaluar con nuestros afiliados (si adherimos o no a la medida de fuerza)", sostuvo Aladio.