Incendio en Cofco: “Si se sabía, por qué no hicimos nada”

El intendente de Puerto General San Martín, Carlos De Grandis, se refirió a la explosión en la planta cerealera y a la denuncia realizada por el Sindicato de Aceiteros sobre problemas anteriores a este siniestro. “No quiero entrar en polémica en este momento de dolor. Si se sabía, por qué no hicimos nada”, sostuvo De Grandis, tras deslizar la posibilidad de que el incendio y explosión se haya iniciado por el polvo en suspensión. “Si supiéramos que las cosas no están bien, seríamos kamikazes y no lo somos”, agregó.