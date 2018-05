“La situación es delicada, pero vamos a salir”

En el marco de la actual situación económica, el ex presidente Eduardo Duhalde intentó llevar tranquilidad a la ciudadanía y aseguró que Argentina no está en un estado terminal. “El gobierno tiene que escuchar más. Se acostumbraron a tomar decisiones intempestivas y eso no es bueno”, aseguró. Por otra parte, dijo que trabaja en una alternativa de gobierno debido a que hoy “el peronismo está dividido como hormiguero pateado”.