El Secretario de Salud de Rosario, Leonardo Caruana, será uno de los expositores en el inicio de las audiencias para debatir el proyecto de despenalización del aborto en el Congreso de la Nación. "Se va a exponer la experiencia de casi 30 años en Rosario. A partir de la no criminalización, no existen muertes maternas por aborto y no aumentó el número de interrupciones legales”, señaló.