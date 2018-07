El periodista deportivo, Gustavo López, analizó lo ocurrido con la Selección Nacional en el Mundial de Rusia y, en particular, el rol de Lionel Messi. "Me gustaría que Messi siga. Es el mejor del mundo. Pero no tiene que venir a decidir, tiene que venir a jugar”, sostuvo López, tras señalar: “Lo que hay que preguntarle a Messi algún día es por qué la rompe en Barcelona y juega mal en la Selección”.