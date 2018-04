La Ministra de la Producción de Santa Fe, Alicia Ciciliani, aseguró que esa es la orden del gobernador Lifschitz. “El gobierno nacional no puede recuperar en 2 años lo que se dilapidó en 15 años. El problema no es sólo la cuestión tarifaria, es el entramado productivo argentino”, señaló. La Ministra también se refirió a la situación particular de la metalúrgica Metalkrom.