“Palito” Ortega en diálogo exclusivo con Alberto Lotuf

Antes de su show en Rosario el próximo 30 de septiembre, el cantautor y productor Ramón “Palito” Ortega habló con Alberto Lotuf de su carrera y la familia. "Sigo escribiendo siempre. No puedo evitarlo", dijo Palito Ortega, quien también se refirió a su relación con el jockey Irineo Leguisamo y al vínculo con Carlos Gardel. En otro orden, habló de la situación económica actual. “Uno no tiene que olvidar sus orígenes, eso nos va nutriendo. Yo sé lo que es no tener esto que tengo hoy”, expresó. "He vivido casi dos vidas. La vida siempre te da la posibilidad de la revancha y la recompensa; hay que levantarse", finalizó Palito Ortega.