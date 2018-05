Peña comparó al peronismo con Frankenstein y Cristina

En el marco de la posición adoptada por el partido justicialista en la discusión por las tarifas, el jefe de gabinete, Marcos Peña, aseguró que “el peronismo cuando se une es una especie de Frankenstein con la cara de Cristina (Kirchner)”. Luego, Peña ratificó el veto a la ley de tarifas aprobada por el Congreso: “El veto es una demostración de responsabilidad frente a una ley que no tiene marco constitucional, que no es federal y no define cómo se financia".