Protocolo para prevenir abusos sexuales en la Iglesia

El Arzobispado de Paraná (Entre Ríos) difundió una serie de normas para que los sacerdotes no estén solos con chicos o personas vulnerables. "Es muy doloroso el estigma que tiene que llevar la Iglesia, pero pongamos a los niños por delante”, señaló María Inés Franck, integrante de la Comisión Arquidiocesana para la Protección de los Menores de Paraná. “La idea es que no estén encerrados a solas en lugares donde nadie sabe lo que está pasando, y que cualquiera pueda ver. No rige solo para sacerdotes, también para laicos”, aclaró.