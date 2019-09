El concejal de Cambiemos, Agapito Blanco, pidió disculpas a toda la población y al cuerpo legislativo, tras desafiar en la sesión de ayer a dirimir las diferencias con el concejal Juan Monteverde en un ring de boxeo. De todos modos, las disculpas no incluyen a Monteverde: "No pienso en llamarlo, en absoluto. No merece mi respeto".

Cargando audio... “Quiero pedir serias disculpas al ciudadano rosarino” (Agapito Blanco)