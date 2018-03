Así lo sostuvo el ex jefe de Gendarmería y experto en seguridad, Ricardo Spadaro, al analizar su funcionamiento y el arribo de más efectivos federales a la Provincia. "Si bien está bien que lleguen, es un indicador de que la policía no está en los niveles de control de la seguridad pública. Si tengo fuerzas federales actuando en la provincia es porque hay un déficit no resuelto”, advirtió.