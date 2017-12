Submarino San Juan: “Hubo mentiras de parte de la Armada”

A un mes del último contacto con la tripulación del sumergible, los familiares convocan a movilizarse hoy para reclamar que continúe la búsqueda. "En julio fueron a investigar la pesca clandestina. Me había contado que en la zona de las Islas Malvinas los persiguió un submarino. Y ahora me dijo que veía algo raro porque no les decían a qué misión iban”, relató Marcela Moyano, esposa de uno de los embarcados. “Sentimos mucha impotencia”, expresó.