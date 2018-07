Tras la declaración del ex Ministro Julio De Vido en el marco del juicio oral por la tragedia ferroviaria de Once, Paolo Menghini, papá de una de las víctimas, volvió a señalar el rol del ex funcionario como autoridad de aplicación en los contratos de concesión. “El victimario (De Vido) se termina poniendo en el lugar de la víctima; muestra el nivel de perversión", remarcó.