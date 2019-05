Transporte: “La intendenta nos dijo que el gremio no quiere mujeres”

Así lo sostuvo María Álvarez, una de las mujeres que impulsa el amparo para que se cumpla el cupo femenino en la conducción del transporte público de pasajeros. "La obligación es del Estado, de cumplir con lo que dice la ley. Cuando me reuní con la intendenta Fein, su respuesta fue que el gremio no la dejaba", relató María. También se refirió a las declaraciones del titular de la UTA, Manuel Cornejo, quien aseguró que el cuerpo de las mujeres no está preparado para conducir un colectivo: “me parecen violentas y machistas".