“Estamos comprometidos en esta fórmula (Lavagna-Urtubey) frente a una brutal polarización que no conduce a ningún destino cierto", sostuvo el dirigente socialista Juan Carlos Zabalza, tras tomar distancia de las declaraciones de Eduardo Di Pollina quien había asegurado que un sector no acompañará el binomio presidencial. "No comparto sus apreciaciones. No es positivo en este momento, necesitamos diputados en el Congreso", aseguró Zabalza.

