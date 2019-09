Mats Brännström, profesor de ginecología de la Universidad de Gotemburgo (Suecia), luego de 10 años de investigación, a partir del año 2012 logró practicar los primeros trasplantes a dos mujeres con el útero de sus madres. En septiembre de 2014 en Suecia nació el primer bebé de un útero trasplantado. Se trató de una mujer, de 36 años, que recibió el órgano de una amiga de la familia que tenía 61 años. El bebé, a quien llamaron Vincent, vino por cesárea con algo más de 3 kilos de peso, quien fue dado de alta a los 10 días después de nacer.

Desde hace un año, en Rosario, se ha conformado un grupo alrededor del profesor de la Universidad de Gotemburgo que integran tres especialistas de PROAR, Programa de Asistencia Reproductiva de Rosario, los doctores Gustavo Botti, Victoria Boccio y Leticia Solari, con quienes, rosario3.com ha tomado contacto. A propósito, el doctor Gustavo Botti, expresaba: “hemos podido integrar este grupo por el aporte del doctor Mats Brännström con cuya asistencia y generosidad estamos trabajando para llevar adelante esta técnica que permite el acceso a la maternidad a mujeres que carecen de útero. Este tratamiento se les indica a las mujeres que tienen lo que se llama “factor uterino absoluto” de infertilidad y que es el único factor que hasta ahora no tenía tratamiento; estas pacientes debían recurrir a la adopción o a la subrogación de vientre. Hoy podemos ofrecerles a las mujeres que no tienen útero por algún problema genético o por haberlo perdido por alguna enfermedad; o que tienen un útero con el que no pueden llevar adelante un embarazo, el trasplante de un útero de una donante viva con lo cual podremos ayudarlas a concretar la maternidad”.

- ¿Qué incidencia tiene este deficit?

- La ausencia congénita de útero es baja. Pero es más frecuente la consulta de mujeres que han perdido su útero por fibromas o posteriores a una cesárea; o mujeres con úteros hipoplásico, úteros pequeños; o úteros que por diversas razones, no pueden cumplir su función de llevar adelante un embarazo.

- ¿Han recibido consultas?

- A poco de conformarse este grupo, hemos tenido muchas consultas, lo que nos hace pensar que, aunque no dispongamos de datos fehacientes, se trata de una carencia mucho más frecuente de los que pensábamos.

“El que integramos es un equipo multidisciplinario”, nos dice Leticia Solari, médica cirujana y especialista en medicina reproductiva, “que está conformado por diferentes especialistas: nefrólogos, trasplantólogos, anestesiólogos, cirujanos ginecológicos, enfermeras especialistas en trasplantes, instrumentadoras, psicólogos, etc. Es un equipo que nuclea a una veintena de profesionales”.

- ¿Estamos hablando de una cirugía experimental o ya ha dado pasos concretos para hacerse con la habitualidad que requiera su demanda?

- Para nuestro país todavía está en etapa experimental, dado que no tenemos precedentes; sin embargo, en Suecia esta práctica está incorporada y reconocida por la seguridad social y las pre pagas.

Nosotros lo enfrentamos como proyecto a reproducir en nuestro país cuando completemos las etapas previas necesarias que son por las que estamos transitando.

- Doctor Botti, ¿el doctor Mats Brännström, ¿está viniendo a Argentina?

- Estuvo con nosotros hace dos meses dando charlas a todo el equipo, y nos ha dado su aprobación. Por otro lado, acabamos de regresar del Congreso Internacional en Cleveland, EEUU; donde estuvieron todos los grupos que hacen trasplantes con donantes vivos y donantes cadavéricos en el mundo; y en donde se referenciaron los 70 trasplantes realizados hasta hoy por esos grupos de diferentes países. Los días 15 y 16 de noviembre viajaremos a Grotenburgo, para ´trabajar con el grupo sueco en dos trasplantes de donantes vivos y sendos trasplantes en animales de experimentación para completar nuestro entrenamiento. El doctor Brännström estaría viniendo el año que viene para realizar junto a nuestro Equipo, los trasplantes que nosotros ya tendremos seleccionados, en Rosario.

María Victoria Boccio es médica y por mi sub especialidad: piso pelviano y alteraciones del mismo e incontinencia urinaria y prolapsos, integra el equipo como parte del grupo quirúrgico; y expresaba: “Yo veo mi rol desde el lugar de la cirugía y de mi sub especialidad que es la incontinencia de orina, ya que desde el trasplante podemos encontrarnos con situaciones que requieran de nuestro espertise, sobre todo por el uréter, por lo cual el equipo de urólogos puede aportar mucho al trasplante de útero sobre todo para cuidar del uréter durante la cirugía.

- ¿En qué etapa están del proceso?

- Estamos en etapa de selección de pacientes; desde que esta noticia se hizo pública nos han contactado muchas personas con necesidades de tener una consulta; y a todas estas pacientes estamos ahora evaluando para decidir nuestros primeros casos”.

- Doctor Gustavo Botti, ¿es un paso enorme el que están dando? ¿Cómo lo ve usted que lleva muchos años en la especialidad ginecológica y en la de Medicina Reproductiva?

- Para nosotros se trata de un proyecto que nos abre muchas posibilidades; ambas doctoras que me acompañan lo venían soñando desde su residencia: poder hacer algún día trasplantes de útero. Y hoy, tienen la posibilidad de trabajar con quien en el mundo lleva el liderazgo en este tema. Y además para todos es un sueño hecho realidad que Mats Brännström haya elegido Rosario como lugar, en el país, para realizarlo. Nos hizo saber que acá se ha encontrado con el material humano preparado y confiable, además de contar con la infraestructura necesaria en los estándares internacionales.

Nuestras vidas de profesionales nos exige tener proyectos y avanzar y sabemos que estamos preparándonos para ayudar a mujeres que de ninguna otra manera podía acceder a la maternidad; y lograr que hoy tengan su oportunidad. Esto nos motiva y nos da fuerzas para avanzar e ir saltando escollos; y confesamos que todo esto nos hace felices.

Debo destacar que todo este esfuerzo lo hacemos desde nosotros; de nuestro tiempo que quitamos a nuestras familias, nos hacemos cargo del lucro cesante que se origina por viajar y quitar horas a nuestro consultorios, etc.

Como se imaginará involucrarse en este tipo de proyectos lleva tiempo y mucho trabajo. Todos los integrantes del equipo estamos dispuestos; pero, sobre todo, nos hace felices prepararnos para dar respuestas a quienes hasta ahora no la tienen en algo que es propio del ser humano: poder engendrar para la continuidad de la especie.

Queremos llegar a más gente que curse por este tipo de problemas para que sepan que hay un equipo de trabajo profesional que está avanzando en darles respuestas. Les pedimos que nos escriban al siguiente mail: [email protected] para consultarnos. Lo que deben saber que este protocolo que vamos a iniciar es gratuito, que las cirugías están cubiertas por los financiadores. Somos conscientes que estamos trabajando en algo que puede dar respuesta satisfactoria a muchas parejas que hasta hoy no tienen otra solución.

Ya está avanzada la gestión para acceder a la autorización del INCUCAI a la que hemos arrimado bibliografía e información y es de destacar que sus autoridades se han mostrado abiertas a nuestra propuesta.

- Después del nacimiento del bebé de un útero trasplantado, ¿cuál es la conducta a seguir?

- Estamos en presencia de lo que se denomina un trasplante efímero, ya que ese útero se extrae; ya que, siendo un órgano que no es vital, evita que la paciente siga con el tratamiento con inmunosupresores de por vida.

- ¿Cuánto tiempo falta para que se haga en Rosario el primer trasplante de útero?

- Estimamos que un año por lo menos. Los pasos que debemos realizar lo vamos haciendo en tiempo y forma. Tal vez promediando el año que viene podamos en nuestra próxima nota contarles los pormenores del primer trasplante de útero en la ciudad y, seguramente, en el país”.

- Doctora Boccio, doctora Solari, ¿recuerdan cuando pensaron por primera vez en la posibilidad de hacer un trasplante de útero?

- “Sí, por supuesto”, responde Leticia Solari, “a ambas desde los primeros años de nuestra especialidad nos pareció que era algo posible y lo vivimos como tal”, afirmó.

- “Si se trasplanta un corazón con los riesgos que eso implica”, agrega Boccio, “cómo no trasplantar un útero. Ése ha sido nuestro pensamiento desde los primeros días de nuestras residencias”.

- “Sabíamos que era algo posible”, dice Solari y agrega, “con Victoria no dudamos en viajar a Buenos Aires cuando nos enteramos que venía Mats Brännström al país; y de ese primer contacto surgió este equipo supervisado y asesorado por él quien es nada más y nada menos que el precursor en este tema.”

- “Ese fue nuestro anhelo desde estudiantes; y ya como profesionales cada una en su especialidad nos volvimos a reunir; y es alrededor de este gran proyecto”, afirmó Boccio para completar, el doctor Mats Brännström nos eligió como grupo referente en Argentina”.