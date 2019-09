En el Hall del Hospital del Centenario, por calle Urquiza, a partir del 25 de octubre y, hasta el 9 de octubre; todas las mañanas entre las 8,30 y las 13 y 30 horas, si tenés entre 18 y 85 años y concurrís con un ayuno de 8 horas, podrás hacerte un análisis de sangre y una ecografía de abdomen para saber cómo está tu hígado y, así, poder CUIDARLO.

Rosario3.como entrevistó al doctor Fernando Bessone, profesor de la Cátedra de Gastroenterología que funciona en el Hospital del Centenario y depende la la Universidad Nacional de Rosario; quien nos decía que la hepatología como especialidad ha crecido exponencialmente en los últimos años dado que la Hepatología se ha ido separando de la especialidad en Gastroenterología y ha tomado entidad propia; por eso se la considera una especialidad autónoma que ha tenido un crecimiento y tomado vuelo propio, desde dónde se la mire: desde lo viral, en lo referente a las enfermedades inmunológicas, por la trascendencia que ha ido tomando el trasplante hepático que forma parte de la especialidad. Vemos y vivimos a la hepatología como una especialidad separada de la gastroenterología. Hoy el especialista de la gastroenterología es más endoscopista y ha podido avanzar en otras áreas. Hoy ya no deberían estar juntas en un profesional ambas especialidades ya que ambas abarcan temas cada vez más complejos que nos exigen a quienes las practicamos dedicación y estudio que nos absorben por completo.

- ¿Por qué es tan importante cuidar el hígado?

- La razón más importante es porque las enfermedades del hígado suelen ser silenciosas y, a diferencia de lo que la gente cree, el hígado NO DUELE, no nos da ninguna “PATALETA”, el 99% de los vómitos no son por el hígado; ni los dolores de estómago, ni los dolores de cabeza son atribuibles a nuestro hígado.

Cuando el hígado se enferma es que está yendo camino a una cirrosis hepática y su manifestación inicial es completamente diferente a lo que la gente cree: se llena “la panza” de líquido, el enfermo toma un color amarillo, el hígado falla. Ese paciente puede tener un tumor.

Por eso la campaña que hemos diseñado y que comenzará en pocos días.

- ¿Cuáles son las FUNCIONES del hígado?

- En principio como órgano en el cual se realizan las síntesis se sustancias vitales, como colesterol, glucosa que son esenciales para la vida; también su función es degradar aquellas que nos son tóxicas a nuestro organismo.

- ¿Qué podemos hacer para la prevención de enfermedades hepáticas?

- La detección de posibles enfermedades hepáticas es para TODA la población; personas que ni siquiera sospechen que pueden tener una enfermedad del hígado. Es para aquel que quiere saber cómo está su hígado; por eso el rango etario, de 18 a 85 años.

Tenemos en claro que dentro de este universo hay más riesgos:

# en aquellos que son obesos,

# o diabéticos;

# o aquellas personas que se transfundieron antes del año 1992, por la posibilidad de haberse contagiado con el virus de la hepatitis C;

# en aquellos que toman muchos medicamentos sin control médico;

# en quienes consumen muchas bebidas alcohólicas todos los días.

El hígado en todas estas situaciones mencionadas se puede llegar a enfermar seriamente y llevar hasta la cirrosis hepática, sin que el afectado sienta síntomas.

Así que los esperamos a partir del miércoles 25 de septiembre entre las 8 y 30 y las 13,30 en el Hospital del Centenario.

- ¿Qué conducta van a tomar con aquellas personas a las que se les encuentre alguna afección?

- Todo paciente al que se le encuentre algo vinculado con el hígado va a ser visto por un hepatólogo del hospital, ya que, 15 días después de la campaña, se lo va a citar y se le harán los estudios complementarios que su patología requiera para hacer el diagnóstico, una vez llegado a él se les ofrecerá un tratamiento.

Estamos frente a un gran trabajo ya que vamos a chequear 600 pacientes, un número apropiado para generar un universo que nos permita sacar conclusiones que vamos a poder extrapolar a la comunidad.

Esta campaña nunca se hizo en la ciudad. Estamos muy agradecidos a mucha gente y muy entusiasmados ya que vamos a tener datos fidedignos de prevalencia; es decir, la proporción de la población que padece la enfermedad que queremos estudiar, en un momento determinado. Y nos va a indicar la prevalencia de hígados grasos alcohólicos y de hígados grasos no alcohólicos, de hepatitis, de portación de cirrosis. Datos que nos van a permitir llevar adelante la prevención de las enfermedades hepáticas, además de ayudar a resolverles posibles problemas de salud a muchas personas.

Estamos frente a un hecho novedoso, nunca fueron estudiadas poblaciones con posibles enfermedades hepáticas. Lo que llevará a las autoridades a llevar adelante políticas públicas de salud; por lo que contamos con el apoyo de la Municipalidad de Rosario, del Concejo Deliberante, de la Facultad de Medicina, de la misma Dirección del Hospital del Centenario.

Este trabajo comienza con un asesoramiento estadístico para poder diseñarlo; el que llegó a la conclusión que le número de personas a analizar debería ser 600 personas; a partir de las cuales podríamos sacar conclusiones relevantes y con evidencia científica.