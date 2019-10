La OMS ha definido a las várices como venas superficiales, cilíndricas o saculares, dilatadas anormalmente, que pueden ser circunscriptas o segmentarias, e incluye a las telangiectasias diminutas así como a las dilataciones amplias de los troncos venosos principales del sistema venoso superficial, safeno interno y externo.

En los países industrializados la prevalencia varía entre 20% a 60%. La enfermedad varicosa constituye un serio problema que afecta a determinadas áreas de la población mundial, y que tiene una considerable repercusión desde el punto de vista sanitario, social y laboral. Es una enfermedad crónica con elevada prevalencia.

Con esta información, rosario3.com fue en busca de la opinión del especialista en flebología, doctor Cristian Kuchen quien esto expresaba: “con las altas temperaturas, aumentan las consultas sobre esta patología: el paciente con enfermedad varicosa que presenta síntomas, en ellos, con las altas temperaturas, esos síntomas aumentan; y, además, se incrementan en nuestros consultorios las consultas por flebitis que es cuando la vena se tapa generando dolores de piernas y la aparición de edemas, que es la hinchazón de las piernas.

Para ello les decimos a los pacientes que tienen que tener cuidado y no exponerse al sol por tiempo prolongado; debemos mojarnos las piernas, cubrirnos en la sombra para evitar la flebitis.

- ¿Cómo puede darse cuenta el paciente que está cursando una flebitis?

- El paciente que sufrió una se dará fácilmente cuenta; quien no la haya padecido notará primero dolor, enrojecimiento y calor en la zona afectada. Aunque un dolor no tiene por qué ser una tromboflebitis, siempre aconsejo ir a la consulta. Si es con un especialista, mejor. Nosotros hacemos en el mismo consultorio el diagnóstico y comenzamos con el tratamiento adecuado. Además nunca se automedique. Y no demore en ir a la consulta para evitar la complicación. Por eso recomendamos enfáticamente que apenas aparecen estos síntomas, concurran al médico de su confianza; ya que siempre que actuemos tempranamente el tratamiento será más simple y la remisión de los síntomas, rápida. Ésta es una de las maneras de evitar las complicaciones que pueden aparecer, las que requieren un tratamiento más complejo.

El paciente, además, no deberá exponerse al sol,siendo conveniente que ingiera mucho líquido, ya que la deshidratación trae aparejado complicaciones en las flebitis. No es aconsejabl. ducharse las piernas con agua muy caliente; por el contrario, sugerimos que se las enjuague con agua fría. Los baños con agua caliente y los baños de inmersión provocan flebitis. Muchas veces comienza por un picor en las piernas que se produce por la gran vasodilatación que produce la acción del calor sobre las mismas. Estas recomendaciones son para quienes tengan várices y también para quien todavía no las padezca.