El desayuno es la comida del día, junto con la merienda, en la que más procesados aparecen. Representa la primera ingesta tras un período de ayuno, por lo tanto, debe administrarle al cuerpo nutrientes de alta calidad. ¿Cómo preparar desayunos sanos?

El desayuno debe de ser variado. Sin embargo, es conveniente que incluya alimentos naturales en lugar de galletas, cereales o facturas. De este modo, consigue brindarle interesantes beneficios a la salud. A continuación el portal mejorconsalud.com nos cuenta más al respecto:

¿Es la comida más importante del día?

Las opiniones están divididas. Como lo respalda un estudio publicado en Cureus Journal of Medical Science, otras prácticas como el ayuno intermitente también brindan beneficios para la salud. Además, hay que considerar que en muchos hogares el desayuno sigue siendo una comida de baja calidad, especialmente porque suele introducir muchos procesados.

En cualquier caso, si hablamos de desayunos sanos, hay que destacar que también son protagonistas en el listado de hábitos para promover la salud. De acuerdo con una reciente investigación publicada en International Journal of Environmental Research and Public Health, más allá de si se come o se omite el desayuno, lo que importa es su calidad.

Por tanto, es importante la educación alimentaria para que poco a poco los alimentos frescos sustituyan a los procesados a primera hora del día. De este modo se aportarán los nutrientes necesarios para rendir por la mañana correctamente y no crear déficits.

¿Cómo conseguir desayunos sanos y variados?

Los desayunos sanos y variados son aquellos que contienen una fuente de proteínas, otra de grasas y una última, opcional, de carbohidratos de bajo índice glucémico. Dentro de las proteínas podemos optar por una fuente animal (leche, jamón, queso, lomo, etcétera) o una vegetal (frutos secos).

En el apartado de las grasas lo mejor es utilizar aceite de oliva virgen extra o palta. En cuanto a los carbohidratos, la mejor elección es la avena, que además aporta mucha fibra.

Fuente: mejorconsalud.com