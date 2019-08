El inventor francés Frank Zapata consiguió este domingo atravesar el Canal de la Mancha en una veintena de minutos con su "flyboard", una plataforma volante unipersonal propulsada con cinco pequeños reactores que se alimentan con un depósito de combustible en su mochila.



Zapata, de 40 años, despegó a las 8.16 de la localidad de Sangatte, en el departamento de Pas-de-Calais, y aterrizó veinte minutos más tarde en St. Margaret Bay, ya en Inglaterra, tras atravesar los 35 kilómetros que separan ambas costas.



El hombre tuvo que hacer una parada en el camino sobre un barco para volver a abastecerse de combustible, informó la agencia EFE.



Esta travesía fue el segundo intento de Zapata en apenas diez días en cruzar el Canal de la Mancha.



La primera vez, el pasado 25 de julio, la operación falló a causa de las olas que sacudían esa plataforma desde la que debía recibir una manguera para la recarga, por lo cual fue rápidamente recuperado por otra embarcación sin resultar herido.



Entonces, quiso hacerlo el mismo día que se cumplían 110 años desde la primera travesía en avión del Canal de la Mancha, protagonizada por el francés Louis Blériot.



Tras el fracaso, tuvo que volver a su taller cerca de Marsella para arreglar el aparato que había sufrido daños en la caída.



El pasado 14 de julio, durante el tradicional desfile militar de la Fiesta Nacional francesa, realizó un vuelo de demostración con un fusil en las manos en la plaza de la Concordia hasta tomar tierra junto al presidente francés, Emmanuel Macron.



Su plataforma le permite volar de pie a una velocidad de hasta 190 kilómetros por hora con una autonomía de una decena de minutos.



"Francamente, me siento genial. Estoy cansado. No estoy de vacaciones, pero estoy exultante", manifestó.



"Durante los últimos cinco o seis kilómetros realmente lo he disfrutado", señaló. "Si esto es un acontecimiento histórico, lo dirá el tiempo, no soy yo el que debe hacerlo".



Zapata, deportista de alto nivel originario de Marsella, fue campeón mundial y de Europa de "jet-ski" y desarrolló su "flyboard" con el apoyo del Ejército francés, que podría usar potencialmente la máquina en operaciones especiales en zonas urbanas.

