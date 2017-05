5 básicos de media estación

4. Las blusas de mangas largas. Quedan bien con chalecos y también pueden usarse superpuestas con corsets o straples. Si sos de las fashionistas más arriesgadas, esa es la forma de llevarlas esta temporada. Los modelos 2017 tienen mangas acampanadas e imponen un detalle especial al look.

2. Una campera de cuero o símil. No existe un abrigo más rendidor para medio tiempo que este. Además, si refresca mucho, puede usarse con una chalina por encima, a modo de ruana. Es una propuesta para las salidas informales y también un comodín para los conjuntos para ir a trabajar.

