6 apps para hacer las mejores Instagram Stories

Cómo funciona Instagram es un misterio, pero lo cierto es que se encuentra en constante movimiento. Las últimas actualizaciones de nuestra adorada app muestran que las historias devinieron en un baluarte fundamental al momento de generar engagement.

Y a pesar de que el orden cronológico de las fotos puede estar de vuelta pronto, no hay certezas respecto de qué pasará con las historias que, por el momento, se ordenan según las personas que más stalkeamos.

La llegada de las Stories a Instagram revolucionó la forma de usar la app. Ahora, gracias a esta “snapchatización”, los usuarios pueden compartir fragmentos de su día a día en las historias y dejar el feed para publicar sus mejores fotos y vídeos. Eso, sin embargo, no significa que no puedas hacer mejores Stories, con un diseño más bonito, texto y efectos

Si queremos destacar entre el mar de relatos, hay que hacer historias atractivas. Si son divertidas, mejor. Si tienen la ayuda de alguna de las apps de las que hablamos a continuación, mucho mejor:

1- Drool

Su fuerte son los filtros, a los que la aplicación llama droolies, una increíble cantidad de gráficos organizados en varias categorías, para que los elijas según el contenido de tu storie. Sólo tendrás que seleccionar uno, tomar la fotografía y registrarla, para después subirla a tu cuenta de IG.

2- Adobe Spark Post

Para que jugués a ser diseñadora; con Adobe Spark Post podrás añadir efectos animados a tus instantáneas, que ella misma se encargará de convertir en vídeos de cuatro segundos. Es muy sencilla de manejar y aportará a tus publicaciones un aspecto muy profesional en tan sólo unos segundos.

3- PicPlayPost

Si lo tuyo son las composiciones y los collages, esta es tu aplicación PicPlayPost ofrece varias combinaciones de fotografías y vídeos para que crees cuadros con imágenes diferentes, jugando con sus tamaños y con la posición que querés darles en la imagen final.

4- InShot

No te diste cuenta y grabaste tu vídeo en un formato que IG no acepta. No pasa nada: InShot alterará ese vídeo y le dará verticalidad, además de permitirte difuminar lo que no te interese, incluir colores en el marco o aderezar la imagen con fotografías en segundo plano.

5- Seezer

Es la reina de las peganitas y los sticks. Seezer te ofrece un catálogo increíble de imágenes con las que animar tus fotografías y vídeos, combinándolas y superponiéndolas hasta que conviertas la imagen de origen en una composición completamente distinta.

6- Filmmaker Pro

Su propio nombre lo indica: Filmmaker Pro es para profesionales. O para jugar a serlo, porque la cuestión es atreverse. Sólo disponible para iOS, esta aplicación es el mejor juguete para los amantes de la edición; te permite hacer casi de todo para transformar tus fotos y vídeos en, realmente, obras de arte.

¡Estas aplicaciones te harán dar un paso más allá y que te ayudarán a hacer subir como la espuma tu listado de followers!