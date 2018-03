¡A rocanrolear! Tips para la decoración de una fiesta Rock and Roll

Para los amantes de Jimi Hendrix, Elvis Presley, Freddie Mercury o David Bowie, celebrar una fiesta temática inspirada en el universo rockero es una buena oportunidad para reencontrarse con viejos amigos, recordar las movidas del pasado y vivir una experiencia inolvidable. Los adornos ocuparán un lugar destacadísimo en este acontecimiento. Vinilos decorativos, colgantes musicales, globos con la forma del mítico Chevy 1958 y otros ingredientes no pueden faltar en la decoración fiesta Rock and Roll. ¡Diversión a todo volumen!

Cerca de 70 años pasaron desde que Alan Freed radiodifundiera las melodías Rhythm y Blues en su programa Moondog Rock’n’Roll Party, donde temas como “Rip It Up”, “Maybellene” o “That’s All Right Mama” sentaron las bases del género. Si querés organizar una fiesta inolvidable, la mejor decoración y estos valiosos tips no pueden faltar en tu arsenal:

1- Música

Lo primero, primerísimo, que se debe hacer a la hora de organizar una fiesta rockera es elegir una buena música. Esto es más que esencial. Elegir bien los temas que van a sonar de fondo, temas que te gusten, que le gusten a los invitados: Janis Joplin, Jimmy Hendrix, Rolling Stones o Bon Jovi, por ejemplo, entre otras bandas insignes con las que mover el esqueleto. Aunque claro, obviamente no sólo existe un único tipo de Rock.

2- Decoración

La decoración es casi el aspecto más importante de una buena fiesta rockera, ya que es lo que le da ese ambiente rock tan famoso durante los años 80:

- Nada mejor que atenuar un poco las luces para darle ese aspecto Underground de pub de rock.

- También se recomienda decorar las paredes con cuadros de rockeros famosos o de guirnaldas en forma de guitarra.

- Si se dispone gastar un poco más de dinero, un suelo tipo alfombra, que emule la madera para que la fiesta se convierta en un pub de Liverpool.

- Se deberán utilizar símbolos propios del género, como los discos de vinilo, la mano cornuda, las notas musicales, la mítica lengua de The Rolling Stones o vehículos tan míticos como el Chevy 1958 o el Chevrolet Camaro 1967.

- Los detalles, claro está, marcan la diferencia, por lo que no hay que olvidar imprimir invitaciones basadas en entradas de concierto, púas de guitarra u otros motivos.

- Los adhesivos de pared, tan fáciles de instalar como de eliminar, son una forma rápida y efectiva de aportar al salón una pincelada rockera. Hay diseños para todos los gustos, basados en rótulos, objetos (guitarras eléctricas, micrófonos, púas, etc.) o fotografías icónicas (Los Beatles cruzando Abbey Road, el Moonwalker Michael Jackson o los movimientos de caderas del Rey del Rock, etc.).

3- Vestimenta

Hay mucha variedad de prendas para elegir que darán un toque rockero, tanto para mujeres como para hombres. Desde las típicas camisetas negras con logos de grupos y portadas de discos hasta las camisas de leñador de estilo “grunge”, pantalones ajustados o prendas con estampados de cebra o leopardo. También se puede optar por camperas de cuero, medias de red o vaqueros rotos.

4- Aperitivos

Galletas, cupcakes, snacks, tartas y otras delicias con forma o adornos inspirados en este universo. Aunque se pueden encargar diseños rockeros en cualquier repostería, se estará renunciando a horas y horas de diversión. Mucho más recomendable es anudarse el delantal y dejarse llevar por el espíritu DIY, utilizando frutos secos, azúcar glass, y otros divertidos ingredientes para formar dulces muy sabrosos.

¡En tus manos queda el deber de elevar el rock a género de moda otra vez, y también el de pasar un día diferente trayendo el espíritu del rock a nuestros día!