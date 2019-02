Amor con estilo: las parejas de celebrities más trendies

Solo con mirar las redes sociales encontramos las parejas de celebrities con más estilo del panorama nacional e internacional. Y es que, además de ser los más admirados, derrochan estilo por los cuatro costados.

No cabe duda de que los famosos se interesan mucho por la moda y están al día de las tendencias que arrasarán esta temporada. Precisamente por eso, terminan contagiando a sus parejas para que sigan sus pasos y ambos deslumbren en todos los eventos a los que asistan. No te pierdas la selección que te mostramos a continuación:

1- Chiara Ferragni & Fedez

No cabe duda de que la influencer italiana lleva varios años conquistando nuestros corazones con cada estilismo que luce en sus redes sociales. Y desde que en sus publicaciones aparece con Fedez, su actual pareja, ¡nos gusta aún más!

El contraste entre los arriesgados estilismos que suele lucir Chiara combina a la perfección con la personalidad del rapero italiano. Se nota que ambos disfrutan estando al día de las últimas tendencias de la moda, de hecho en alguna ocasión pudimos ver fotos donde combinan outfits en pareja, algo que fascina a todos sus seguidores.

2- Blake Lively & Ryan Reynolds

La elegancia es una de las cualidades que define a Blake Lively, no hay alfombra roja en la que no consiga deslumbrarnos a todos con sus acertados estilismos. Su marido, el también actor Ryan Reinolds, tampoco se queda atrás y da en el clavo ya sea con un look más casual, como una gala de premios.

Ambos consiguieron formar un tándem ganador ocupando un puesto inmejorable en el ranking de las parejas de celebrities con más estilo.

3- Jessica Biel & Justin Timberlake

Ellos encarnan como nadie el "american way of life". Bellos rostros y grandes sonrisas que nos trasladan a un modo de vida donde todo es posible. Viéndolos a ellos nos convencemos que la pareja ideal sí existe. Elegancia pura.

4- Victoria & David Bekcham

Una pareja mítica que supo aguantar el paso del tiempo. Ellos mejor que nadie saben que juntos "venden" mucho más. Sin duda una de las couples más mediáticas de los últimos años. Siempre nos sorprenden.

Dominan perfectamente los medios de comunicación y saben que cualquier aparición suya será medida con detalle.

5- Olivia Palermo & Johannes Huebl

Son como dos maniquís vestidos de la mejor manera que te puedas imaginar. Siempre perfectos dentro de su estilo preppy salpicado por las últimas tendencias. Pero no sólo viven para la moda sino que en sus redes sociales vemos que son tan terrenales como nosotros. Sus adorables "Sundays", fotografiados por ellos mismos en el instagram del modelo, nos lo demuestran.

¡Ellos marcan tendencia!