Boda trendy : ¿cómo hacer una celebración con estilo?

Llevar a cabo una celebración con tendencias, específicamente en fiestas de matrimonio es generar una atmósfera elegante y con un toque rústico-chic que los invitados amarán.

Las casas con personalidad tienen adornos curiosos, un buen look no es nada sin los complementos adecuados, y una boda no es una boda si la decoración no está bien pensada y cuidada.

Disfrutar de espacios amplios con una vista espectacular es el toque principal que le dará esa magia que se busca, sin dejar a un lado el estilo clásico y atemporal que permitirá jugar con diferentes accesorios.

Sin embargo, lo más importarte es que cada celebración de matrimonio es única y es por ello que te compartimos ideas, para que la planeación de la boda y la elección de aquellos detalles hagan de la celebración un evento trendy:

1- Novias sensuales a la par que elegantes

Se llevan los vestidos con cuellos en V tanto en la espalda como en el escote. Así como las capas y los corsés para las más atrevidas. Telas muy fluidas y con volumen. También son un must los zapatos con joyas.

2- Mesas refrescantes

Para los que se casan en primavera o verano, ofrecer a los invitados un refresco en un corner de bebidas de muchos colores y sabores para todos los gustos.

3- Estilo decorativo vintage

Este año se apuesta por las decoraciones vintage con elementos heredados y un toque rústico. En la decoración general del ambiente destacan los terrarios, llenos de crasas o incluso velas o guirnaldas de luces. Los toques dorados o, mejor, el oro rosa.

4- Invitaciones con diseños minimalistas

En todo el paper de la boda, lo que más destaca son las palabras, las tipografías. Se lleva la sencillez y los tonos rosas aunque nunca fallan las invitaciones clásicas y el uso de las acuarelas en las ilustraciones.

5- Menos flores y más verde

Esto no significa que desaparezcan las flores pero se buscan arreglos muy naturales en los que predomine el verde.

6- Tartas nupciales

Ya no se llevan las tartas muy elaboradas con fondant, lo último son los drip cakes, o lo que es lo mismo, pasteles muy divertidos que se coronan con una capa irregular de la que caen gotas. ¡Creatividad al poder!

7- Luna de miel con amigos

Aunque parezca increíble es una tendencia al alza. Algunas parejas ya viajaron demasiado en solitario y quieren darle a su luna de miel un punto de diversión. ¡Todos al Caribe!

¡Con estas recomendaciones ya estás lista para celebrar la boda más trendy de 2018!