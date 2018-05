Camisas informales: cuatro tips para incorporarla a tu look

En el mercado ya es posible encontrar tantos modelos de camisas informales como fabricantes y diseñadores. Cada firma tiene sus distintos patrones para su confección: las hay con distintos tipos de cuello, con o sin canesú, con o sin bolsillo. Pero sigue siendo utilizada como prenda sport y su uso en el trabajo es todavía limitado.

Sabemos que aunque haya reglas bien escritas, siempre podrás salirte con la tuya para sacarle el mejor provecho a tu estilo en cualquier situación, es por eso que te presentamos cuatro formas infalibles de hacer de la camisa informal tu mejor aliada a la hora de vestir para el trabajo sin hacerle pensar a tus compañeros que perdiste la cabeza:

1- Estampados sí, pero con medida

El viernes casual en la oficina no es sinónimo de vestir como para una fiesta en el Hawaii de los cincuenta, por ello los estampados de tu camisa deben ser lo más discretos posible, y de preferencia, no llevar más de tres tonos diferentes en la misma prenda. De ser posible, combiná todo tu look en un solo color y hacé que la camisa tenga una tonalidad que sobresalga del resto.

2- Mangas remangadas, pero no mucho

Estuviste entrenando duro en el gym y no podés esperar para mostrar los resultados, pero la oficina no se hizo para eso. La manga de las camisas de este tipo no deben estar por encima de la mitad del bíceps, porque ni a tus compañeros les gustaría ver tus músculos ni a las chicas los pelos de tus axilas.

3- Corbata: ¿sí o no?

Definitivamente sí, resulta ideal el contrastar una pieza canchera como la camisa informal con un accesorio formal obligado. Por lo que las corbatas crean una interesante combinación.

4- Y si, también se llevan abajo del traje

Liberarte de la formalidad de la camisa no quiere decir que te hayas salvado de llevar también el traje de dos piezas. Cuando la situación lo amerita, llevar una camisa informal unos tonos más clara que el traje crea una combinación exitosa y funcional sin arriesgar demasiado.

A pesar de las reticencias, el avance de la camisa informal parece imparable, como sucedió con el color azul, que se convirtió en el nuevo negro para la noche.

¿Qué esperás para sumar esta prenda a tu look?