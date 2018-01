Casual chic: vuelve la pollera de jean

Seguramente la viste ya en las redes: este verano se está usando a full la mini de jean. Y, al parecer, se reinventa para el otoño invierno 2018 en un largo mucho más discreto para ir a todos lados: el midi, por debajo de la rodilla y casi hasta el tobillo.

Este tipo de pollera abotonada de diversos estilos y formas es atemporal y vuelve para ser usada en cualquier época del año. En materia de tonalidades y modelos, la propuesta para usar el denim es amplia: con tajos, en texturas livianas o más gruesas, tonos lavados o bien azules, con volados o con apliques.

Este año, mini de jean abotonada con forma de A vuelve de manera inesperada, más corta o larga y en general la parte de abajo es más amplia que la zona de la cintura simulando la letra en mayúscula.

Fáciles de combinar, atractivas e ideales para cualquier estación, permiten lograr un gran look casual y nunca fallan. Un clásico es descoser un viejo jean y alargarle la vida transformándolo en una falda.

Si todavía no has incorporado esta tendencia a tu guardarropa, estos diseños a la moda te van a encantar:

Pollera nevada

El look nevado es una gran tendencia de la moda que luce muy bien en faldas de jean. Ideal para combinar con un crop top o blusa, una pollera nevada de tiro alto no puede faltar en el guardarropa para un look informal diario.

Pollera lápiz

Las faldas lápiz también se han convertido en un must have. Elegantes y sofisticadas, le dan al atuendo el toque justo para resaltar la figura.

Ideal para un look de oficina o un atractivo look formal, la pollera lápiz de jean es otra gran opción para incorporar al vestuario.

Pollera azul oscuro

Un excelente color para lucir una falda de jean a la moda es el azul oscuro, ideal para combinar con una blusa o crop top de color o estampada, es un gran look.

Si se opta por una blusa blanca, incorporar unas plataformas o tacos y un bolso de color para conseguir un estilo excelente.

Pollera con encaje

El encaje es otra tendencia de la moda que se puede incorporar a la falda de jean. Diferente, audaz y original, una terminación de encaje le da un toque moderno y divertido si se busca algo diferente o fuera de común.

Otra gran opción es una terminación con flecos.

Pollera con estampado escocés

El estampado escocés se ha vuelto un gran furor en el mundo de la moda tanto en vestidos, como pantalones y blusas. Pero las faldas de jean no fueron la excepción.

Perfectas para combinar con un top blanco o navy, y se logrará un gran look con poco esfuerzo.

Pollera rota

El estilo roto es muy común en los jeans y también en las faldas. Le da un toque moderno y descontracturado, ideal para un look informal de todos los días.

Sin duda, una falda cómoda, divertida y fácil de combinar.

Pollera estampada

Otra gran opción es una falda de jean estampada, original y alegre. Es ideal si se busca aportar un toque diferente y de color al vestuario. Elegí el estampado que más te guste y te dará un gran look para estar siempre a la moda en toda ocasión.

La mini de jean es linda, cómoda y volvió a ser tendencia. Es una prenda con estilo casual pero si la combinás bien, de forma acertada, podés armarte los looks más trendy.

¡Animate a incorporarla a tus looks diarios!