¿Cómo abrigarte sin perder estilo?

En plena ola de frío seguro que son muchas las que están maldiciendo al mal tiempo por una cuestión que va más allá de la sensación térmica: el estilo. Sí, porque abrigarse correctamente y mantener un look de moda no siempre resulta sencillo. El efecto visual de las capas de cebolla, los anoraks abultados y un sinfín de prendas no ayudan demasiado.

Sin embargo y si querés evitar que la baja del termómetro le declare la guerra a tu buen gusto sin un agarrarte un resfrío, existen una serie de complementos e ideas que te ayudarán a plantarte con éxito. Lo más importante es que sepas sacarle provecho a cada prenda y disfrutes de las maravillas que las bajas temperaturas y la moda nos ofrecen.

Hoy viajamos a Nueva York para mostrarte los outfits que se vieron en el invierno de la Gran Manzana. Urbana, esa es la palabra que define la onda de una chica de Manhattan, siempre casual y cómoda pero con toques de elegancia.

Te invito a que pruebes cada una de estas propuestas para que sepas cómo estar bella sin dejar de estar cómoda, calentita y con mucho estilo:

1- Mantones

Su mejor virtud es que sirven para todo: como bufanda, como mantita, como ruana: son súper versátiles para jugar con el look según el frío. Nada más trendy que un mantón de lana natural y suavecita, en colores claros.

2- Estética Army

Antes era el camuflado, ahora el estilo militar trae borcegos y sastrería verde oscura. También vale el sacón azul en tono marino. La abotonadura dorada es el detalle que suma.

3- Pantalón negro de vinilo

Los pantalones engomados ya no se llevan solo de noche, también valen a plena luz del día. Esta textura queda muy bien con suéters tejidos o remeras de algodón, para lograr conjuntos equilibrados.

4- Tapado pelo largo + T-shirt de algodón

El contraste de prendas glam con otras deportivas es una de las tendencias de temporada. Otra versión para vestido de fiesta + zapas es tapado de piel artificial con remera básica de algodón. Si lleva una inscripción jugada mejor.

5- Clutch tricolor

En los sobres, los cueros combinan colores y texturas, de animal print a tonos metalizados que resaltan sobre un tapado negro.

6- Boina con visera

Tras el furor de las gorras de maquinista, ahora las boinas incorporan visera, que también puede llevarse hacia el costado. Cercanas a un cap, vienen en una variedad de materiales que también hacen la diferencia: de gamuza, tejidas, con recortes.

7- Brillos

Los sweaters traen pecheras intervenidas con bordados brillosos. Los colores elegidos son azules y verdes que destellan en prendas oscuras.

8- Cartera rosa macarrón

Pink is the new black, eso ya lo sabemos. En accesorios, lo que se usa es un rosa pastel muy cercano a la repostería y a los macarrones franceses. Tan versátil como cualquier color neutro. Si encimas tenés el pelo rosa, como manda la tendencia más fantasiosa en hair styling, sobre un conjunto blanco y negro, sos distinción con mucho rock.

9- Zapas

Nada como un buen par de zapatillas para moverse por la city y responder a su velocidad.

¡Sobreviví al duro invierno sin perder el “glamour”!