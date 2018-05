Cuatro abrigos que vas a necesitar este otoño

El tiempo ya invita a pensar en agradables, gruesos y mullidos abrigos, los días avanzan y la temporada Otoño-Invierno 2018 está entre nosotros.

La moda de abrigos, lejos de estancarse, parece cada día estar logrando mejores resultados, y muestra de ello son las tendencias que compartiremos aquí, para que te vayas haciendo una idea y por qué no, tentándote con alguna de ellas.

Para que el frío no te agarre por sorpresa, hoy te mostramos 4 abrigos que desprenden estilo con la única pretensión de ensalzar tus looks y crear mezclas únicas y urbanas. Tomá nota, estas piezas ya son un must:

1- Cuadros

¿Te vas a comprar un abrigo? Los cuadros son la apuesta ganadora. Este otoño invierno es el gran protagonista de la temporada. El abrigo de cuadros (mejor en clave oversize) es la apuesta principal de insiders y demás protagonistas del street style. Este tipo de abrigo puede convertirse en tu compañero inseparable de temporada.

¿Qué modelo comprar?

- Mejor en clave XL (Probá comprar un talle más).

- Ajustalo con un cinturón (Para que resulte más favorecedor).

- No lo mezclés con otros estampados. Mejor apostar por el resto de prendas más sobrias.

2- Pelo sintético

El abrigo de pelo sintético es un must de este otoño. Dale la bienvenida a la teatralidad, a los excesos, a ese punto de locura en tu armario que siempre quisiste. ¿Cómo? Apostando por un abrigo de pelo sintético. En este sentido, olvidate del menos es más y atrevete.

¿En qué fijarme para comprarlo?

- Si te va la opción más clásica, mejor que el pelo sea lo más parecido posible al verdadero. Los colores marrones son una apuesta segura.

- Olvidate de rosas, verdes o lunares, por ejemplo, si querés que este abrigo te dure toda la temporada. Si es demasiado llamativo te cansarás de él demasiado pronto.

- Escoge un modelo de tu talle.

3- Plumas XXL

El plumas es la apuesta indiscutible de las insiders. Es la otra opción más trendy de la temporada, con perdón del abrigo sintético. Desde que Gvasalia lo sofisticara hasta el infinito, en Balenciaga, el plumas se convirtió en uno de los abrigos más cool de este otoño.

Manual de uso:

- Combinalo con tacos y con otros accesorios de marcado carácter classy.

- Apostá por un modelo con muchísimo volumen en los hombros.

- Mejor en negro o azul marino, si querés llevarlo a la oficina.

4- La opción clásica: el abrigo camel

El abrigo camel es un clásico que siempre funciona. Por mucho que las tendencias van y vienen, hay prendas que permanecen siempre en el armario femenino. Es el caso del abrigo en color camel. Por ese mismo motivo, si te apetece una compra con vistas a más de una temporada, esta será tu opción perfecta.

¿En qué fijarse a la hora de comprarlo?

- Olvidate del oversize. Un abrigo con vistas a perdurar en tu armario debe ser de tu talle.

- Apostá por un modelo con un allure ligeramente masculino, no va a defraudarte.

- Tené cuidado con el largo. Mejor por debajo (ligeramente) de la rodilla.

¿Cómo elegir un abrigo?

Elegir un abrigo es una elección importante y complicada porque debés considerar que probablemente lo necesites más de un año. Debés tener en cuenta la forma de tu cuerpo, un abrigo que te haga lucir más delgada o más alta. También tenés que tener en cuenta que el color y el estilo del abrigo funcionen con los elementos de tu guardarropa. No solo debes tener en cuenta la tendencia de moda, sino también la versatilidad y la forma del cuerpo.

¿Y tu estilo cuál es?