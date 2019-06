Gran parte de la industria de la moda se rige por el fast fashion, concepto que propone el consumo a velocidades muy aceleradas en las cuales las prendas se descartan temporada a temporada y con muy poco uso. La idea del Slow Fashion pisa cada vez más fuerte en la industria argentina y la sustentabilidad, tanto de los materiales como del producto final, se convierte en un elemento a tener en cuenta.

Cada vez más empresas y pequeños emprendedores se preocupan por crear prendas que no contaminen el medio ambiente y respeten el trabajo de quien los confecciona.

Esta temporada, lo que no puede faltar en tu placard son las prendas batik, no sólo porque son una de las últimas tendencias de este 2019, sino también porque esta técnica te permite reciclar ese par de jeans viejos, camisas o incluso medias que ya no usás, y transformarlo en algo nuevo, sustentable y que esté a la moda.

En Argentina, Pinterest, ha viso a las prendas batik ser tendencia en la plataforma. Desde la tintura con nudos hasta el efecto ombré, los Pinners están guardando cada día más ideas sobre cómo reciclar su ropa de manera que siga estando de moda.

5 ideas para reciclar tu ropa:

- Cómo darle un efecto ombré a tu ropa

- Transformá tus shorts viejos en una explosión de colores

- Probá el batik en tus vestidos

- Customizá tu camisa para un look de oficina moderno

- Pantalones Batik para una noche de chicas

¡Manos a la obra!