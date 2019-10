Si bien es cierto, las modas van y vienen, cuando lo hacen regresan con más fuerza que nunca. Este es el caso de un estilo que puede usarse en cualquier ocasión, ya que combina lo mejor de dos mundos, lucir muy elegante y al mismo tiempo cómodo y casual. Hablamos nada más y nada menos que del Preppy Style, ¿te suena?.

Esta subcultura de Estados Unidos se encuentra asociada con antiguas escuelas privadas y universidades del noreste. Para hacer las cosas más simples, es el estilo que solía llevar Blair Walford en Gossip Girl y Spencer Hastings en Pretty Little Liars; un look de “niña buena”, intelectual, elegante e impecable. Eso sí, no significa que los prepps sean “nerds”, su estilo es más clásico, deportivo y refinado.

Lo cierto es que la moda preppy vivió sus máximos picos a principios de los 2000 cuando series como Gossip Girl estaban al aire. Desde entonces, muchos pensaron que había desaparecido, pero este nunca se fue, y los últimos desfiles nos lo demuestran.

Es por eso que hemos visto marcas como Tommy Hilfiger, Ralph Lauren y Gucci utilizar la moda “prepp” como su más reciente fuente de inspiración para crear sus nuevas colecciones.

Un look preppy debe ser siempre perfecto, impecable. La combinación debe ser clásica, pero no demasiado seria, siempre con elementos joviales y delicados. Los colores neutros, opacos, estampados discretos, chándales con números, suéteres, superposiciones de camisas y jerséis son algunas otras formas interesantes de vestir este estilo de moda tan interesante.

¡Y lo mejor de todo es que nunca pasará de moda!