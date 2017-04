El tejido también es cosa de hombres

Hombres tejedores es una organización que nació en Chile a comienzos del último año, a partir de unos talleres de tejido sólo para ellos, según publica lanacion . Tras estos encuentros, el grupo decidió reunirse a celebrar el Día Internacional del Tejido, el 18 de junio, en las afueras del Museo de Bellas Artes, de Santiago y, según cuenta Ricardo Higuera, periodista y miembro fundador, desde ese momento no pararon.

