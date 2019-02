¡Fiebre por las gorras de animales!

Pocos artículos surgidos del mundo del deporte consiguieron trascenderlo y convertirse en una prenda para cualquier ocasión como lo hizo la gorra de béisbol: visera curva, ajuste trasero y el logo del equipo en el frontal, por ejemplo la típica de los NY Yankees. Pero hay muchas variaciones, como la de camionero o trucker con rejilla y forro de espuma en el frontal, o las de visera plana, muy populares los últimos años.

Este icónico complemento se puso especialmente de moda desde la última temporada de otoño-invierno. Todas las grandes firmas lanzaron modelos de gorras, principalmente truckers. Sin embargo estos últimos meses fuimos testigos del nacimiento de las “animal trucker”, las cuales conocieron el boom este verano y fueron rápidamente replicadas por el público.

Una paloma de la paz, un oso, un búho, un perro, un águila. La fauna animal en una buena selección de colores se apoderó de las calles con una moda que llegó importada desde Europa en formato de accesorios. La tendencia es absoluta y no distingue patrones: jóvenes, adultos, hombres, mujeres, de día o de noche.

En el verano, cuando es necesario proteger la cabeza de los rayos del sol y no perderse los últimos lineamientos de la moda, la gorra trucker apareció para marcar la tendencia. Es un accesorio versátil, con color y textura. Aporta distinción, carácter y ahora cada uno puede elegir el animal que mejor lo represente.





La gorra de los famosos

Los animales de las gorras son un fenómeno global y se convirtieron en el complemento must have para todo el mundo, gracias sobre todo a las celebrities que las lucen con estilo y comparten sus looks en redes sociales.

Justin Bieber, Gerard Butler, Leo Messi y Enrique Iglesias son algunos famosos fans de la tendencia:

¿Todavía no tenés tu animal trucker?