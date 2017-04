Fortalecer abdominales: Tres rutinas Tábata que son tendencia

Ésta es una rutina mucho más intensa que las anteriores porque el tiempo de descanso no se utiliza, por lo tanto, el esfuerzo es muy superior.

Los ejercicios son los siguientes: abs in and outs o flexoextensiones de piernas y tronco, abdominales en V o V ups, giros rusos o russian twist y bicicletas u oblicuos alternos como puedes ver en el siguiente video:

Los ejercicios son: bicicletas u oblicuos alternos, plancha lado a lado con movimiento o side to side, starfish crunch que consiste en extender brazos y piernas antes de realizar el crunch para colocar el cuerpo en forma de "estrella" y elevación de piernas y cadera como se muestra a continuación:

