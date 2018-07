Genzyellow: ideas para incorporarlo a tus próximos looks de invitada

El 20 de junio se celebró el Yellow Day. Una fecha que cada vez cobra más popularidad y que se conoce como el día más feliz del año. El amarillo es, en el ámbito de la psicología de los colores, el color de la felicidad y además este año eclipsó al que según Pantone sería el color del 2018: el ultravioleta, que vió como esta tonalidad, en todos sus matices, protagonizó muchos looks inesperados. Del amarillo pastel al intenso #GenZYellow, las invitadas con más likes de Instagram saben cómo sacar partido a este color que no necesita complementos.

Un color neutro por definición es aquél que no compite con otros. Es completamente neutral, no se “pelea” cuando lo combinamos con los demás colores, especialmente los muy estridentes, ya que por sí solos no generan ninguna emoción, al contrario por ejemplo que un verde césped o un morado. Los neutros no son una prenda en sí, sino una categoría de básicos, que es importante tener a mano precisamente para poder combinarlos dentro de un outfit que pide a gritos un color que compense un rojo muy intenso o un azul Klein: beis, gris, blanco y negro suelen considerarse colores neutros puros, aunque también todos aquellos que estén mezclados con ellos. Por ejemplo, un rojo que tira a gris o que se acerca a un pastel o un crema. Todos neutros.

El amarillo es uno de estos colores “mágicos”, apto para morenas, rubias, pelirrojas y de pieles oscuras o claras. Precisamente porque tiene el potencial de funcionar como un neutro, el amarillo no sólo combina con todo sino que también favorece a casi todas las complexiones.

Repasamos algunos de los estilismos de invitada más inspiradores de la temporada para convencerte de que el amarillo puede resultar tan estiloso como el negro, color asociado a lo largo de la historia de la moda a la sofisticación y elegancia:

1- Flecos y bordados

Un diseño amarillo con trasparencias, bordados y flecos, es perfecto para invitadas que no quieren invertir en complementos ya que basta un zapato liso y un bolso discreto para completar el conjunto. El pelo recogido, que deja al descubierto la espalda, es otro acierto a tener en cuenta si se escoge una propuesta con escote posterior.

2- Dos piezas

El amarillo mostaza es uno de los colores que más favorecen a las pieles oscuras y las dos piezas son la alternativa más original y elegante a los clásicos vestidos y monos.

3- Pastel

Para quienes prefieran mantenerse en la seguridad de los colores neutros, la opción más sobria la encontrarán en las propuestas amarillo pastel.

4- #GenZyellow