Horas de descuentos imperdibles en Alto Rosario: llega una nueva edición de Wake up call

Con espíritu festivo y navideño, el Shopping Alto Rosario se adelanta con una semana muy especial para que sus clientes aprovechen cinco días llenos de descuentos y beneficios especiales.

Desde el martes 5 al sábado 9 de diciembre en el horario especial de 10 a 17 Hs., el Shopping ofrecerá en más de 40 locales adheridos descuentos del 25%, 30% y 40% con todos los medios de pago, acumulable con el Plan Ahora 3 y 6.

Entre las marcas adheridas, se encuentran: Allo Martínez, Ay Not Dead, Clara Ibarguren, Daniel Hetcher, Garçón García, Arredo, Juanita Jo, Rochas, Silla Argentino, Kosiuko, Lacoste, Las Pepas, Magdalena Espósito, Gola, etc.

¿Querés empezar el día lleno de energía? ¡Lleváte de regalo un desayuno en Rock & Fellers de Alto Rosario! Si sos cliente Exclusive Card, preséntate de 10 a 17Hs. en el Stand de Atención al Cliente del shopping, con una factura de compra de $1.500 o más.

Aerolíneas continúa beneficiando a los socios de Aerolineas Plus: presentándose en el stand de Servicios al Cliente del shopping, en el horario de 11 a 22HS, con sus facturas de $2.000 o más, su N° de socio Aerolíneas Plus y su Exclusive Card, suman millas Aerolíneas Plus para viajar a donde quieran.

Y por si ésto fuera poco, durando todo el jueves 7/12 de 10 a 22Hs., AYRES espera a todos sus clientes con un 30% de descuento con todos los medios de pago y los clientes Exclusive Card obtendrán un 10% de descuento adicional. Asimismo, desde las 18.30Hs. habrá un cocktail con barra de tragos y DJ en vivo.

Visitá el centro comercial con tus amigos a fin de distenderte, conseguir esa prenda de tu marca preferida al mejor precio y obtener premios.

¡Estate atento! Porque se viene mucho más…

Para más información visitá:

Sitio Web del Alto Rosario (www.alto-rosario.com.ar)

Fan Page de Alto Rosario en Facebook (www.facebook.com/altorosario)

Twitter (www.twitter.com/alto_rosario)

Instagram (https://instagram.com/altorosario).