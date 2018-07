Inspirate en los looks de boda de las instagrammers

La lista de preparativos para una boda es esencial para que la celebración salga perfecta pero, ¿qué es lo que más les preocupa a las novias? La respuesta es en la mayoría de los casos la misma: el vestido de novia. Y es que su correcta elección no depende solo del aspecto físico de la afortunada, sino del ambiente que se quiera conseguir en la celebración. El vestido reflejará la personalidad, resaltará zonas del cuerpo que se deseen mostrar y tendrá que disimular aquellas con las que no se sientan tan satisfechas.

Como ya sabés, las instagrammers son las nuevas blogueras. Pensar constantemente el look para tu boda puede llegar a ser un gran dolor de cabeza. Está claro que todas las mujeres necesitan una pequeña ayuda para este evento inolvidable y estas instagrammers pueden salvarles la vida:

1- Nicole Warne

Casi recién casada (contrajo matrimonio el pasado 4 de abril), encontramos a Nicole Warne, conocida como Gary Pepper Girl. Lo hizo con nada más y nada menos que cuatro trajes diferentes. El primero, para la ceremonia religiosa, un Valentino Haute Couture diseñado especialmente para ella por Pierpaolo Piccioli basándose en el diseño de dos vestidos de la casa de colecciones anteriores. Cristales, pétalos de seda y un llamativo crop top combinado con manga larga fueron los elementos que ella pidió para lograr su mayor objetivo: sentirse una novia moderna.

Para la recepción posterior, Nicole se decantó por Oscar de la Renta, en concreto por un vestido de corte sirena de terciopelo blanco. Y para la after party, optó por un vestido lencero de satén firmado por Dion Lee.

Y, por último, para un cóctel con sus invitados más especiales, optó por este original traje pantalón blanco con cola lateral de Maticevski. No cabe duda de que Nicole hizo todo un despliegue de outfits nupciales en su gran día.

2- Pernille Teisbæk

Pernille Teisbæk se casó el verano pasado con su novio Philip Lotko en su Dinamarca natal. Eligió un diseño de Vera Wang cuya característica principal eran las transparencias y las perlas bordadas a lo largo de todo el diseño. Lo complementó con un velo largo y zapatos de Manolo Blahnik.

3- Pandora Sykes

Fue en abril de 2016 cuando Pandora Skyes se casó con su pareja, Ollie Tritton, en la casa de sus padres en Essex (Reino Unido). Eligió para la ocasión un diseño de su amiga Alice Temperley, de Temperley London. Un vestido en el que destaca el encaje para construir un modelo presidido por el romanticismo, con falda de paneles, manga larga, cuello alto y espalda abierta.

4- Leandra Medine

Leandra Medine, la responsable del blog Man Repeller se casó en 2012, cuando solo tenía 23 años, con un vestido que encontró, según su propia confesión, solo dos semanas antes del enlace. Fue un modelo de Marchesa, que ella misma combinó con un blazer de Rebecca Minkoff y sneakers Superga.

5- Nicolette Mason

Nicolette Mason es una de las bloggers plus size más populares del mundo, y para diseñar su vestido de novia acudió a Christian Siriano, uno de los diseñadores más reconocidos por sus creaciones para mujeres de todas las tallas. Él creó un vestido específicamente para ella, de chiffon en color maquillaje, con mangas transparentes y aplicaciones florales en dorado.

6- Olivia Palermo

¿Quién no recuerda el outfit nupcial de Olivia Palermo? La sencillez y la sofisticación nunca se entendieron mejor que aquel día de junio de 2014 en que contrajo matrimonio con Johannes Huebl. Un vestido blanco, largo por detrás, corto por delante, con unos shorts bajo la falda, de Carolina Herrera, que combinó con unos zapatos azul noche de Manolo Blahnik.

7- Rebecca Laurey

Rebecca Laurey tenía muy clara la norma principal para su look nupcial: no parecer una princesa. Y no hay duda de que lo consiguió, aunque eso no le restó ni un ápice de estilo. La blogger quería un vestido que pudiera volver a ponerse y que no costara demasiado dinero, según sus propias palabras, por lo que se decidió por un vestido de encaje floral de largo midi, con escote en uve y tirante fino de Self Portrait, que combinó (muy originalmente) con una campera vaquera Levi's y unas deportivas Adidas Stan Smith.

8- Kimberly Lapides

La influencer detrás del blog Eat Sleep Wear se casó en febrero de 2016 con un original vestido de Vera Wang, caracterizado por un escote palabra de honor asimétrico con cuerpo de mikado de seda y original falda de organza. El toque chic al look fue un velo mínimo de redecilla.

9- Paula Ordovás

Hace ya seis años que Paula Ordovás, una de las influencers españolas más seguidas, pasó por el altar con su pareja Eduardo Nieto. Para el gran día, eligió un vestido de Lorenzo Caprile, que cumplió a la perfección con los requisitos que ella quería: silueta ajustada, manga larga y escote en la espalda. Lo complementó con un abanico, regalo del propio diseñador; zapatos Maniac de Brian Atwood con taco alto y una mantilla del siglo XVI que usó para la ceremonia, prestada por Caprile.

10- Whitney Port

La influencer y diseñadora Whitney Port reconoce que decidirse por un vestido de novia fue una tarea titánica en la que encontró un aliado inesperado: Pinterest. El diseñador elegido fue el libanés Ashi, que creó para ella un vestido que da todo el protagonismo al encaje y las transparencias en el cuerpo, mientras que la falda destaca por ser muy corta por delante y caer en la parte posterior formando una cola.

¡La mejor inspiración para tu boda!