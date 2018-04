Las chicas solo quieren divertirse: Cada vez son más los grupos de mujeres que recorren el mundo

Conocer el mundo es hoy parte de un nuevo estilo de vida para estas mujeres dispuestas a disfrutar, conocer lugares y adquirir experiencias. Así, lo que hace algunos años eran las tradicionales vacaciones en familia, ahora adquieren nuevas formas: la compañía ya no es necesariamente una pareja o los hijos, sino compañeras de travesías con gustos, hobbies o intereses compartidos. Esta tendencia, que ya está en pleno auge en distintos puntos del mundo, llegó a la Argentina hace algunos años y es furor, según mencional la revistasusana.com.

Aunque las opciones para viajar en grupo son varias, también están las que se animan a salir sin guía, teniendo en cuenta sus gustos e intereses. En estos casos, ellas prefieren diseñar su plan de viaje, pensar qué quieren conocer y cómo hacerlo, pero siempre con amigas y no con desconocidas. “Cada una cuenta por qué quiere ir o no a determinado lugar o hacer tal excursión, evaluamos los pro y los contra, y luego se decide. No hay quién acata órdenes. En general se tiende a hacer lo que la mayoría quiere, yo trato de ser democrática en ese sentido”, explica Adriana, que tiene 58 años y no considera viajar en grupo con desconocidas porque disfruta mucho viajar con sus amigas de siempre y sin depender de personas con quienes no tiene confianza.

Ya sea una pequeña escapada a países vecinos, viajes más largos al Viejo Continente o incluso salidas en casa rodante, cada vez son más las mujeres que eligen conocer con sus pares los lugares del país y del mundo, adquiriendo experiencias, enriqueciendo la vida social y cultural, y permitiéndose salir del entorno más tradicional para dar lugar a nuevas emociones. Solo es cuestión de animarse y conocer cuáles son los paquetes turísticos 2018 (CON LINK https://www.despegar.com.ar/paquetes/).