Las marcas buscan revalorizar las compras presenciales

A escala país, la marca Prüne ofrece una experiencia mixta: ante la apertura de nuevos locales, los clientes pueden comprar los primeros new arrivals y mediante una app, escanear un código QR y acceder a un envío en menos de 24 horas.

Ya no se trata solamente de comprar sino de conocer un poco más en cada visita. Las tiendas, lejos de estar en decadencia, comenzaron a poner sus fichas en diversas actividades y experiencias para diferenciarse del resto.

