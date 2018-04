Lo que se viene en maquillaje para este otoño-invierno 2018

Es sabido que la llegada de las estaciones frías cambia cuestiones de la vida, tanto por dentro como por fuera. Los hábitos en la rutina, la forma de vestir, hasta incluso los colores que rodean en la calle de alguna manera van incidiendo en el estado de ánimo.

Las tendencias de maquillaje en cierta medida acompañan esos cambios y conocerlas permite estar al día con “lo que se está usando”. Mantenerse actuales siempre es sinónimo de vanguardia y es perfecto para encontrar inspiración y aprovechar los estilos que mejor se adaptan a cada personalidad.

Esta temporada, trae un movimiento más fuerte aún que convierte a cada persona que lo usa en una artista de lo personal. En 2018 el maquillaje promete explorar un sinfín de emociones que pueden hacerse realidad a través del diseño y el color.

Los desfiles no sólo inspiran en materia de indumentaria, ¡también ofrecen muchas ideas de make-up simples de probar! Cada año los mejores estilistas del mundo llevan a las principales pasarelas internacionales las tendencias de maquillaje otoño-invierno 2018. Tomá nota:

1- Natural total

Una publicación compartida de Danielle Nogueira (@daniellenogofficial) el Mar 27, 2018 at 8:49 PDT

Esta tendencia es una de las más aplaudidas. El look natural consiste en dar menos toques, solo los necesarios. El hashtag #Iwokeuplikethis (me levante así), pretende ser uno de los protagonistas en el universo de belleza la temporada que viene, tal y como propuso Michael Kors en New York Fashion Week.

2- Total look en rosa

El rosa fue el color de este verano, y también pretende seguir ocupando un puesto privilegiado en el armario y en el neceser la temporada que viene. La actriz Zendaya lo luce en estilismo y maquillaje.

3- Sombras de colores

Delpozo, Emilio Pucci, Zadig & Voltaire acompañaron sus propuestas con sombras de colores como la clave del look del próximo otoño-invierno. ¿El público femenino se atreverá a rescatar esta tendencia?

4- Eyeliner diferente