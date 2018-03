Lo que se viene: tendencias en moda

Cada año los diseñadores apuestan más a propuestas vanguardistas y originales. La moda no será apta para tímidas, ya que todo indica que se usarán géneros fuertes, detalles, apliques y texturas con personalidad. El 2018 vino con divertidas prendas, llamativos colores y tejidos de lo más originales.

El juego de las predicciones es uno de los placeres favoritos: ninguna emoción de moda se vive tan intensamente como el inicio de una temporada o, mejor aún, de un nuevo año.

Te mostramos las prendas que van a marcar tendencia y que no podrán faltar en tu armario:

1- 80's rock

Muy a lo Madonna en "Material Girl". Pantalones de tiro alto, camperas charoladas, tiradores y tachas se combinan con cuero, encaje y brillo. Prendas bien elastizadas y cinturas marcadas conviven con camperas oversize metalizadas. El negro dice presente y los accesorios bien '80s no se quedan afuera. Riñoneras, gorras, cinturones anchos, cadenas y perlas se van a usar más que nunca, de día y de noche.

2- Romantic folk

Estampados florales, encajes y gasas que transportan a un mundo naíf en el que la mezcla de texturas abunda y los bordados mandan. Vestidos y faldas largas, chalecos de pelo, blusas vaporosas y abrigos de terciopelo se combinan y generan una figura lánguida. ¿Un must? El corderito en las zapatillas, cuanto más peludo, mejor.

3- Denim + denim

El género eternamente amado se reinventa en looks glamorosos y cancheros. El blue jean en todas sus formas se impone en total looks. Lo vimos y deseamos hace varias temporadas en la pasarela de Stella McCarney y Calvin Klein. Hoy lo tenemos. ¿Lo más in? Camisa adentro con un gran cinturón.

4- El nuevo sastre

De la oficina al street style. Los clásicos sastreros se combinan entre sí en looks modernos y con un tinte masculino. Los trajes a cuadros y las camisas blancas invaden las colecciones otoñales. Los pantalones príncipe de Gales y tapados con grandes solapas se vuelven XL para imponer una silueta oversize.

5- Paleta de colores

Lila, amarillo, rosa, fucsia y azul. La mayoría de las colecciones tienen presencia del amarillo o de sus primos como el mostaza, el azul casi que se convierte en el nuevo negro, el lila llega con mucha fuerza, el rosa mantiene su protagonismo y el fucsia aparece en un total look así como combinado con rojo o naranja.

¡Sé la primera en llevarlo!