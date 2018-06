¡Los relojes inteligentes son tendencia!

Actualmente, la función principal de los relojes fue absorbida por los móviles y los ordenadores. Los relojes de mesa y los de pared ya fueron erradicados. Pero, aún así, hay relojes de pulsera que todavía sobreviven.

Mientras los relojes tradicionales rezan porque el día en que se les acabe la pila no llegue nunca; los relojes inteligentes (aka smartwatches) minutan tranquilos porque cuentan con la ventaja de cargarse por miniUSB.

Nació una nueva línea evolutiva mucho más fuerte, capaz de llevar a sus antecesores a la extinción: los smartwatches

Del reloj al smartwatch

Sin embargo, los relojes de pulsera tradicionales fueron imprescindibles hasta hace poco. Y no sólo te daban la hora. Los digitales, por ejemplo, incluso te permitían jugar al fútbol con el cronómetro. A la mínima expresión de lo que el fútbol significa: pararlo en 00:00 significa “gol”.

Antes, poder jugar ya era una buena razón para llevar un reloj digital. Tampoco había muchísimas más: saber la hora, tener cronómetro y alarma, lanzar un alerta de aviso cada hora en punto (por cierto, ¿algún móvil o reloj inteligente hace eso?), la posibilidad sumergirse hasta 20m. O, la mejor de sus hazañas: tener mando a distancia.

Llevar un smartwatch hace que vayas a la moda. Te permite customizarlo para que no sea igual que el de tu vecino del quinto. Para que diga de vos lo que vos querés que diga.

Razones para adquirir uno de ellos

1- A simple vista, parecerá que lo que llevas puesto es un reloj convencional

La mayoría de personas no notarán que tenés un smartwatch, pero cuando menos se lo esperen, escucharán un alerta. Éste puede indicarte un amplio abanico de cosas, como por ejemplo que te están llamando (y quién lo hace), que recibiste un mensaje o un correo electrónico. Estas notificaciones variarán en función de tus preferencias seleccionadas, y como en cualquier otro aparato, podés regular el sonido y la vibración a tu gusto. De esta forma, no tendrás que preocuparte por si escuchas o no el celular cuando te estén llamando.

2- Son muy útiles a la hora de hacer deporte

Si no estás habituado a hacer ejercicio, esta puede ser tu oportunidad para comenzar y controlar tu ritmo de la mejor manera posible. La mayoría de modelos te permiten monitorizar tu ritmo cardiaco tanto en tierra como en agua, ya que muchos son sumergibles. Utilizando su GPS también podés calcular la distancia que recorriste y ver el camino que seguiste.

Los relojes inteligentes ofrecen infinitos motivos por los que llevar reloj: conocer la previsión meteorológica, tomar fotos, grabador-transcriptor, guía de vinos, etc.

Como ves, los smartwatch son una genial herramienta que puede ayudarte en tu día a día. No suponen una alternativa a tu smartphone, pero son un fantástico complemento.