MET Gala 2018: Los mejores looks de la alfombra roja

Moda y religión se reunieron este lunes en Nueva York, en la cita más mediática de la industria, la Gala Met 2018 "Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination" (Cuerpos celestiales: la moda y la imaginación católica). Una noche donde la exageración se torna cotidiana y la ostentación en un elemento apropiado. Entre los más de 500 looks que recorrieron la alfombra roja del Museo Metropolitano algunos destacaron más que otros.

Lo cierto es que cada año se repiten los mismos nombres en la lista de los mejores vestidos de la Gala Met. Tras contemplar sus elaborados estilismos en la red carpet se corrobora que hubo un esfuerzo previo por comprender la temática anual, este año el catolicismo, y un afán de plasmarlo en un estilismo. Este año la diferencia fue abismal y pocos cumplieron el protocolo de vestimenta que exigía una relación con el catolicismo.

Por ceñirse al concepto del catolicismo y quitar el aliento al resto de asistentes al llegar a las puertas del museo neoyorquino, estos looks dominados por el rojo, el fucsia, las coronas, las cruces y hasta alas de plumas se postularon como los estilismos estrella de esta edición:

1- Katy Perry

Estuvo a la altura con un angelical y exuberante par de alas enorme, botas metálicas y un vestido de Versace. Tras deslumbrar en la alfombra, la estrella pop se vio obligada pasar de lado por la puerta para que las alas de más de 1,80 metros entraran.

2- Rihanna

Si alguien puede hacer que una mitra luzca moderna, esa es Rihanna. La artista llegó envuelta en perlas y cristales con un minivestido de Maison Margiela y una bata ornamentada creada por John Galliano. La intérprete de "Diamonds", una de las copresidentas del evento, nunca fue de las que evitan hacer una gran entrada. En la gala del año pasado, impresionó con un vestido cubierto de retazos que simulaban pétalos revoloteando, de la diseñadora japonesa Rei Kawakubo.

3- Uma Thurman

Uma Thurman complementó un vestido con hombros descubiertos y perlas incrustadas de Gabriela Hearst con un collar de cruces brillantes.

4- Jennifer López

Jennifer López seleccionó un colorido número de Balmain con cola de plumas, una abertura altísima en la falda y una gran cruz enjoyada en el pecho.

5- Chadwick Boseman

El astro de "Black Panther" Chadwick Boseman lució una capa color marfil con símbolos religiosos bordados en oro.

6- Kim Kardashian West

Kim Kardashian West, quien recorrió la alfombra sin su marido Kanye West, que está en la mira por tuits recientes en apoyo al presidente Donald Trump y por su declaración de que la esclavitud es "una opción", llevó una cruz sobre un brillante vestido dorado de Versace.

7- Sarah Jessica Parker

Aunque el año pasado no fue de las más elogiadas, Sarah Jessica Parker volvió a la cresta de la ola gracias a un diseño de Dolce&Gabbana. La actriz de Sexo en Nueva York ascendió por la escalinata del Metropolitano como una auténtica reina católica, con un vestido dorado, una extensa cola y, como no, una original corona más grande que la de la “Reina de Corazones” de Alicia en el País de las Maravillas. Toda una lección de estilo y protocolo llevada a cabo por uno de los grandes nombres de la industria de la moda.

8- Blake Lively

También en Jesús se inspiró la actriz estadounidense Blake Lively para su estilismo de esta noche. La intérprete fue de las últimas en llegar a la Gala y sin embargo su aparición fue igual o más estelar que la de las invitadas que estrenaron la alfombra roja. Y es que su vestido granate de Versace, con un cuerpo dorado y enjoyado y acompañado de una larga y preciosa cola, fue de lo mejor de esta noche de estrellas.

Las estrellas abordaron el código de vestimenta con elaborados tocados, mares de oro resplandeciente y, por supuesto, muchas cruces.