Manchas en la cara: los mejores tratamientos para eliminarlas

Hay de muchos tipos, y solemos caer en el error de simplificar su variedad y complejidad. Hablamos de las manchas en la cara, que a pesar de las distintas formas en las que pueden presentarse, también tienen puntos en común.

Todas suponen una alteración en la pigmentación cutánea, y debemos conocerlas para ganar en tranquilidad, reaccionar correctamente ante su aparición y reducirlas en los casos en que sea posible y así lo deseemos.

Hoy queremos aportar nuestro granito de arena para ayudarte a comprender su tipología, sus causas y sus tratamientos. Tu piel te lo agradecerá, tanto por motivos estéticos como por salud:

Las causas

La técnicamente llamada hiperpigmentación no es otra cosa que un aumento de la melanina, un pigmento producido por los melanocitos que es responsable del color de los ojos, de la piel y del pelo. Y aunque casi todas las personas tienen concentraciones similares de melanocitos en la piel, existen variaciones, en especial entre las personas que abusan de la exposición al sol, principal causa de la aparición de manchas. Las manchas a su vez se pueden dar de forma difusa o focal, en especial en zonas como la cara, el pecho y el dorso de manos.

¿Cómo las borro?

El éxito en su eliminación tiene que ver con muchos factores: el fototipo cutáneo, la profundidad del pigmento, el origen y la respuesta individual. En ese sentido, hay que saber que no existen los éxitos asegurados y lo mejor es no crearse falsas expectativas. A su vez, hay que tener en cuenta que si bien el tratamiento puede ser eficaz, las manchas pueden volver si no te cuidás del sol, incluso los días nublados, o de la luz de las pantallas de las computadoras, aplicándote diariamente un factor de protección solar alto.

1- Las cremas

Los principales activos que incluyen las cremas para atenuar las manchas son la hidroquinona, el ácido retinoico, el ácido glicólico y el mandélico. Otros agentes despigmentantes que muchas veces se usan combinados son el ácido kójico, el ácido azelaico, el ácido ascórbico (vitamina C) y el ácido fítico.

2- Los peelings

La palabra peeling significa descamación o exfoliación y puede hacerse con sustancias químicas (como TCA y ácido mandélico, glicólico y retinóico, entre otros) o bien con sustancias físicas. La periodicidad depende siempre del tratamiento, del daño de la piel y del ácido a utilizar.

3- La microdermoabrasión con punta de diamante

Consiste en una exfoliación controlada, producida por microcristales de óxido de aluminio (arena sílica) que remueve las células y promueve su renovación, mejorando la elasticidad y el tono y dejando la piel suave. Por lo general se aplica en la cara, el cuello y el escote, y si bien no elimina manchas importantes, porque es bastante superficial, es un buen punto de partida, siempre y cuando se combine con otros productos y tratamientos que actúan en profundidad.

4- Láser fraccionado de co2

Según la profundidad con que se aplique, produce distintos efectos en la piel. Se usa en cara, cuello, manos y escote, reemplazando a la dermoabrasión quirúrgica. Es una tecnología que elimina las capas superficiales de la piel y remueve las zonas afectadas; no sólo de las manchas sino también de las arrugas finas y de las lesiones del acné. Deja la piel más suave desde la primera sesión, al mismo tiempo que mejora el tono, el color y la elasticidad. Se pueden realizar hasta tres sesiones, con un intervalo de 3 meses si se lo utiliza de forma intensa.

5- Fraxel

Es un láser de Thulium que remodela el colágeno de la parte superior de la dermis, corrige las manchas y las arrugas finas y mejora la textura de la piel. Los resultados se ven desde la primera sesión, y se aconseja realizar entre 3 y 5 sesiones separadas por un intervalo de 2 a 4 semanas para obtener resultados óptimos. En las personas con un daño solar muy severo se pueden hacer sesiones adicionales. No es tan fuerte como el CO2.

Un dato importante: todos los tratamientos para eliminar manchas, desde los más suaves hasta los más fuertes, tienen que hacerse en el período comprendido entre marzo y octubre, cuando la radiación solar no es tan fuerte. ¡Rostro limpio y libre de manchas!