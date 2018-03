Perfecta de día y perfecta de noche ¡con la misma prenda!

Versatilidad. Ese es el concepto clave para esta temporada. No hay tiempo para pasar por casa a cambiarse ni para complicarse con outfits recargados. A plena luz del día, o cuando anochece, las prendas son las mismas: cómodas, sofisticadas y urbanas.

Una misma prenda puede ser la base de un estilismo de día y de un perfecto “look” de noche. Los complementos, el maquillaje y la manera en que se la combina son determinantes para que el estilo se adapte al horario de oficina o a una salida nocturna.

Un ejemplo de esta tendencia, que este año inundó las calles del mundo, es la nueva colección cápsula de Yagmour que, bajo el nombre "Glam", propone prendas fáciles de llevar que funcionan tanto para looks de oficina como para la hora del cocktail.

Gasas, satenes y transparencias, con bordados artesanales de canutillos y lentejuelas se contraponen a bordados de flores y volados y crean el outfit perfecto. El negro se lleva con destellos metálicos y el rosa, nude y verde se alían para crear verdaderos equipos am/pm.

Una publicación compartida de Yagmour (@yagmouroficial) el Mar 19, 2018 at 10:36 PDT

Falda larga y falda “midi”

Una falda “midi” o larga puede ser un comodín perfecto tanto para vestir de día como para la noche. Si se lleva una falda “midi” con zapatos de taco alto, se la puede convertir en casual combinándola con un bolso y una campera vaquera.

Se puede transformar cualquier estilismo siguiendo la siguiente pauta: sustituir la parte de arriba por un top o una blusa de seda, de satén o de otro tejido noble o brillante y utilizar un zapato de taco alto que estilice la figura.

Pantalón capri

Un pantalón negro es un básico de oficina, pero con un poco de habilidad se convierte en un prenda sexy con la que vestir con glamur por las noches. De día, con una sencilla blusa o una camisa masculina, añadiendo una campera, sweater o abrigo.

De noche con prendas que se conviertan en protagonistas del “look”, puede ser un top de espalda descubierta, uno realizado en tejido brillante o unas transparencias de encaje, lo importante es aportar drama y teatro, al estilismo.

Mini vestido de color

Un vestido corto de color funciona muy bien durante el día, pero puede ser también una prenda perfecta para la noche, sólo a base de complementos se puede transformar el estilismo. Para las mañanas, combinado con unas bailarinas o unos zapatos atados al tobillo de taco bajo.

Para la noche acompañando el vestido con una joya especial, un “clutch” llamativo y unas sandalias-joya. En cuanto al maquillaje, dar intensidad a la mirada o destacar los labios con un carmín rojo.

Maquillaje y peinado

Y aparte de las joyas, los zapatos, los bolsos, etc., no hay que olvidar que algo muy importante para diferenciar los looks de día y de noche será también el maquillaje y el peinado. Si se lleva recogido todo el día, lo ideal es soltarse el pelo para salir de noche, y si en cambio siempre se lleva melena al viento, hacerse un recogido. Los cambios en el peinado cambian el estilo. Además, el maquillaje también tendrá mucho que ver. Si de día se utiliza un maquillaje discreto, para salir por la noche habría que darse un toque de color.

¡En un abrir y cerrar de ojos estas prendas llegarán a tu rescate!