Ponele onda: 10 ideas para reciclar con cosas que ya tenés en casa

Cada vez son más los que se animan a diseñar sus propios muebles y redecorar el hogar con originales ideas hechas por uno mismo.

Hay algunas opciones que ya vienen prefabricadas, y de lo contrario, armarlos desde el inicio no suele ser muy complicado. Hay muchos modelos y la complejidad varía de acuerdo al diseño, el límite se lo pone uno mismo y su imaginación.

Reciclar no sólo ayuda al medio ambiente, también es bueno para tu bolsillo.Te dejamos algunas ideas interesantes para convertir muebles viejos en verdaderos tesoros:

1- Mesa de café con cajones de verdulería

Si siempre miraste las cajas de madera con intriga, imaginando en qué podrían convertirse, esta es tu oportunidad de construir una mesa ratona con cajones de verdulería.

Dale un toque rústico a tu living con madera reciclada. Esta mesa además de bonita es funcional, ya que los cajones se convierten en estantes para guardar revistas, floreros y demás elementos decorativos.

2- Escalera de madera a estantería rústica

Si ya no confías en tu escalera de madera, podés darle una nueva vida agregando estantes y decorándola.

¿Cómo hacer una estantería con una escalera? Muy fácil: abrir la escalera de dos hojas y colocar maderas a modo de estante entre los escalones. Para asegurar que no se muevan, atornillar los estantes a los escalones.

Podés darle una terminación rústica simplemente barnizando la estantería y colocando en los estantes libros antiguos, planchas de hierro y algunas plantas.

3- Biblioteca vintage con cajones de fruta

Dale a tu casa un look campestre y vintage, creando una estantería con cajones de verdulería para colocar en cualquier lugar de tu casa.

Con algunos cajones de fruta, pintados con una técnica rústica y algunos tornillos para sujetarlos, podés convertir algo cotidiano en una pieza fantástica.

Para darle una mejor terminación, apoyar una madera lustrada en la parte superior, y crear un espacio para los portarretratos y jarrones.

4- De cuna a escritorio moderno

Si no querés despedirte de una cuna, convertila en un útil escritorio con estante.

Para esto vas a necesitar desarmarla cuidadosamente, retirando los barrales de uno de sus lados. A continuación pintarla o aplicar barniz para un acabado prolijo y luego apoyar un vidrio grueso sobre los barrales restantes.

Con la parrilla de la cama para bebés podrás crear un cómodo estante para organizar tus artículos de oficina, libros y papeles. Si la cuna tiene dos parrillas, podés colocar cajas decoradas o canastas y tener más espacio de guardado.

5- Mesa de café industrial con pallets

La moda industrial está in: metales oxidados, madera reciclada, luminarias inspiradas en las viejas fábricas y piezas de decoración antiguas.

Renová tu living con una mesa ratona rústica creada con madera reciclada y hierro. Decorá con flores frescas y guardá en el estante tus revistas favoritas.

Combinada con sillones de líneas limpias y telas coloridas en almohadones y cortinas, esta mesa creada a partir de dos pallets y cuatro patas de hierro es sencilla y funcional.

6- Mesa de patio con hielera incluida

Ideal para una reunión familiar en verano o relajarse en la tarde, esta mesa de patio con hielera incluida es un proyecto fácil. El ejemplo que te presentamos fue construido desde cero, pero podés tomar esta genial idea y recrearla sin necesidad de tener herramientas tan específicas.

Utilizando macetas y una sierra es sencillo convertir una mesa de patio que ya esté viejita en una pieza muy útil. Un proyecto de fin de semana que te permitirá conservar las bebidas bien frescas en el verano, o crear un área verde plantando flores coloridas en las macetas.

7- Cómodo banco a partir de dos sillas

¿Tenés algunas sillas que ya han visto sus mejores días? ¡No las tires! Con algunas maderas, pintura y unos lindos almohadones podés construir un banco hermoso.

Cortar los asientos de dos sillas del mismo juego, dejando sus patas traseras y el respaldo. Crear un marco rectangular con maderas, que tenga el largo deseado y el ancho de los respaldos. Atornillar los respaldos al marco y añadir con clavos maderas para crear una parrilla.

Dale rienda suelta a tu creatividad y combina los almohadones con la pintura. Para un look playero, pintar la madera de color azul y utilizar almohadones rayados de color blanco y amarillo. Para una onda romántica, pintar la madera de color marfil o rosa pálido y añadir almohadones floreados.

8- Cubierta de monedas para renovar superficies

Para los coleccionistas que deseen exhibir sus tesoros de una manera divertida, la tendencia es crear superficies con monedas. Desde mesas a bordes de espejos, y los pisos cubiertos con centavo; son miles las posibilidades.

Si son más aventurero/a, incluso podés cubrir el piso de una pequeña área de tu casa.

Limpiar bien las monedas, especialmente en la cara que será visible. Elegir la superficie que te gustaría cubrir y posicionar las monedas sobre ella, para tener una idea de la cantidad que necesitarás.

Adherir una a una las monedas a la superficie con pegamento, y posteriormente lustrarlas para que se vean brillantes. El paso más importante para aportar durabilidad y un acabado profesional: cubrir las monedas con resina, siguiendo cuidadosamente las instrucciones de la marca que hayas comprado en la barraca.

9- Respaldo para cama con una puerta

Tal vez remodelaste alguna parte de tu casa y estás pensando en deshacerte de una puerta vieja que ya no sirve para su propósito.

Una buena idea es crear un respaldo para la cama a partir de una puerta en desuso. Mientras más adornada sea la estructura, mejor el efecto. Si tiene herrajes o cerraduras antiguas, quitar la pintura que pueden tener adherida y lustrarlas para resaltar los detalles.

Dejar la pintura actual para un efecto vintage, o lijar y pasar una capa de protector para madera para un look más refinado.

10- Cajonera a mueble de cocina

¿Cocina pequeña? No hay problema, a partir de una cómoda o cajonera que ya no se use podés construir un mueble para cocina muy funcional.

El diseño final dependerá de la cómoda que tengas y las necesidades de guardado de tu cocina, pero algunos tips son:

- Conservar algunos cajones para organizar los cubiertos.

- Añadir un barral para colgar el rollo de papel de cocina o ganchos con utensilios.

- Colocar estantes si necesitas mayor superficie.

- Agregar canastas en uno de los lados para guardar frutas y verduras.

- Para que no luzca como un mueble de dormitorio, pintarla del mismo color que el resto de los estantes en tu cocina y colocar una madera lustrada en la parte superior.

¡Manos a la obra!