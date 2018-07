Reglas de oro para llevar corbata que todo hombre debería saber

Saber vestir es una ciencia que consta de muchas particularidades. La corbata es uno de los signos identificativos del hombre.

Anudarse la corbata no es una cuestión tan compleja como algunos creen. Sólo se trata de cultivar la paciencia necesaria para aprender bien la técnica. Lo demás es cuestión de práctica. En cualquier caso, debés saber que este asunto es el más delicado a la hora de cuidar tu look. Si fallas en el nudo, el resto de prendas no lucirá correctamente.

Y es que la corbata es un complemento que estiliza la figura del hombre. Aprender a lucirla es de suma importancia para elevar tu elegancia al máximo exponente. Repasamos el protocolo que existe en torno a esta prenda:

Los tipos de cuello: inglés, italiano, francés y americano

El tipo de cuello de la camisa determina el tipo de corbata y no al revés. Estos son los cuatro tipos de cuello:

1- Inglés: Tiene las puntas largas y es perfecto para las ocasiones formales, como una boda. Va bien con todo tipo de rostros y necesita obligatoriamente corbata.

2- Italiano: Tiene las puntas más abiertas y cortas. También se recomienda para ocasiones formales y exige llevar corbata. Recomendable para aquellos hombres que tienen el cuello alargado.

3- Francés: Las palas son más largas y están más juntas. Es el más utilizado con corbata. Es el típico que usan los señores mayores, los políticos tradicionales y conservadores que no hacen tanto caso a las modas. Es recomendable para rostros redondos porque afila las facciones.

4- Americano: Es como el francés pero con botones en las puntas. Es el más informal y nunca se lleva con corbata, aunque hay gente que se la pone, lo que es un error. Va bien en camisas estampadas y de sport.

¿Corbata o moño?

La alternativa a la corbata es el moño, que está de moda, aunque tiene sus propias normas de uso. La elección depende del atuendo:

- Traje: Con corbata.

- Chaqué: Con corbata.

- Esmoquin: Con moño.

- Frac: Con moño.

Los nudos: del Simple al Windsor

- Simple: Es el más sencillo porque lleva solo una vuelta. Va bien con la camisa de cuello inglés.

- Doble simple: Lleva dos vueltas y se utiliza mucho con camisas de cuello italiano.

- Medio Windsor: Adecuado con corbatas estrechas de seda y con cuellos más abiertos, más de tipo italiano.

- Windsor: Se usa con corbatas anchas porque sale un nudo muy ancho. Exige un tipo de cuello de camisa muy separado, un italiano por ejemplo, incluso un italiano exagerado. Por ejemplo, un cuello francés nunca puede llevar un nudo Windsor porque es demasiado gordo para esa abertura.

Las corbatas son un símbolo de distinción y elegancia, y a pesar de su pequeño tamaño pueden marcar la diferencia en el look de cualquier hombre.

¡Seguí todas estas claves para convertirte en un auténtico experto!